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11:58, 7 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ выявила крупную банду фальшивомонетчиков в семи регионах России

ФСБ задержала фальшивомонетчиков в 7 регионах РФ, печатавших 2 млрд руб. в год

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ выявила крупную группировку фальшивомонетчиков, действовавшую в семи регионах России. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

Участники банды печатали поддельные деньги на сумму до двух миллиардов рублей в год. Спецоперация проводилась ФСБ совместно с МВД. Фальшивки, изготовляемые и реализуемые членами ОПГ оптовыми партиями, отличались высоким качеством. Купюры достоинством 5000 рублей сбывались в Москве и области, Петербурге, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, а также Дагестане и Крыму.

Силовики провели 144 обыска, в ходе которых они изъяли свыше 20 миллионов фальшивых рублей. Задержаны 24 человека, суд отправил их в СИЗО.

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      Любовь Ширижик
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