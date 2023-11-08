Блогерша поделилась рецептом отпугивающего мышей спрея

Многодетная мать по имени Бренди на своей странице на видеоплатформе TikTok поделилась рецептом спрея, отпугивающего мышей. На ролик домохозяйки-тиктокерши, узнавшей, с помощью чего можно избавиться от грызунов, обратило внимание издание The Sun.

По словам Бренди, она смешивает в бутылке с пульверизатором несколько ингредиентов: воду, уксус и аромамасло. «Мыши ненавидят белый уксус и масло перечной мяты. Кроме того, мышиный репеллент можно использовать как бытовое чистящее средство», — рассказала блогерша.

Женщина призналась, что также использует спрей для очистки дверей и окон. «Я обрызгала места, где нашла мышиный помет — возле окон, дверей, вообще везде», — уточнила она.

В комментариях к ролику ей дали еще один совет по избавлению от грызунов. «Также помогает законопатить все щели в стенах и между трубами с помощью фольги или стальной ваты», — написал один из подписчиков Бренди.

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