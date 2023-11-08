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10:43, 8 ноября 2023Забота о себе

Блогерша поделилась рецептом отпугивающего мышей спрея

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Многодетная мать по имени Бренди на своей странице на видеоплатформе TikTok поделилась рецептом спрея, отпугивающего мышей. На ролик домохозяйки-тиктокерши, узнавшей, с помощью чего можно избавиться от грызунов, обратило внимание издание The Sun.

По словам Бренди, она смешивает в бутылке с пульверизатором несколько ингредиентов: воду, уксус и аромамасло. «Мыши ненавидят белый уксус и масло перечной мяты. Кроме того, мышиный репеллент можно использовать как бытовое чистящее средство», — рассказала блогерша.

Женщина призналась, что также использует спрей для очистки дверей и окон. «Я обрызгала места, где нашла мышиный помет — возле окон, дверей, вообще везде», — уточнила она.

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В комментариях к ролику ей дали еще один совет по избавлению от грызунов. «Также помогает законопатить все щели в стенах и между трубами с помощью фольги или стальной ваты», — написал один из подписчиков Бренди.

Ранее специалист Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймс Логан назвал признаки присутствия в доме невидимых паразитов — домашних клопов. Логан отметил, что клопы становятся все более невосприимчивыми к инсектицидам, поэтому их необходимо обнаружить дома как можно раньше, чтобы не допустить размножения.

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      Александра Лисица
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