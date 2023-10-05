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11:29, 6 октября 2023Забота о себе

Названы признаки присутствия в доме невидимых паразитов

Фото: Akos Nagy / Shutterstock / Fotodom

Домашние клопы могут прятаться в самых неожиданных местах — в каркасах кроватей и за картинами, рассказал специалист Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймс Логан. Признаки присутствия в доме невидимых паразитов он и эксперт по мебели Ник Шеклок назвали изданию The Sun.

Логан отметил, что клопы становятся все более невосприимчивыми к инсектицидам, поэтому их необходимо обнаружить дома как можно раньше, чтобы не допустить размножения. Эксперт добавил, что зачастую этих паразитов можно принести домой в мебели, приобретенной с рук.

В свою очередь, специалист по мебели Ник Шэклок рассказал, что маленькие пятна крови на простынях — первый признак присутствия клопов в доме. Подобные кровавые следы, которые со временем становятся ржавого цвета, образуются при раздавливании насекомых.

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Также клопы могут оставлять темные пятна и на стенах, хотя это случается реже, продолжил специалист. По его словам, чаще всего это экскременты паразитов, и к ним нельзя прикасаться голой кожей, поверхность необходимо дезинфицировать.

Шэклок добавил, что в процессе жизнедеятельности постельные клопы сбрасывают кожу и откладывают яйца. Их кожа представляет собой маленькие, похожие на шелуху частицы, хрустящие при раздавливании. Их можно найти среди белья и в обивке старой мебели, объяснил специалист.

Яйца обнаружить сложнее. Они могут выглядеть как скопление маленьких светлых пятен. Размер каждого яйца бледно-желтого цвета составляет около миллиметра в длину

Ник Шэклокспециалист

Если клопов нельзя заметить визуально, они могут выдать себя укусами, отметил Шэклок. «Отличительная черта укусов постельных клопов заключается в том, что они часто образуют прямую линию», — резюмировал эксперт.

Ранее ветеринарный врач Марина Чеченова подсказала способ уничтожить всех паразитов в мясе. Для этого продукт необходимо варить минимум 20 минут, подсказала эксперт.

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    Вера Владзиевская
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