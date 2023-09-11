Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:39, 11 сентября 2023Забота о себе

Ветврач подсказала способ уничтожить всех паразитов в мясе

Ветврач Чеченова: мясо нужно варить не менее 20 минут для уничтожения паразитов

Фото: Eiliv Aceron / Unsplash

Термическая обработка — это наиболее эффективный способ уничтожения всех видов паразитов в мясе и рыбе. Об этом рассказала специалист «Центра оценки качества зерна» ветврач Марина Чеченова, пишет NEWS.ru.

По словам специалистки, чтобы уничтожить большую часть гельминтов, мясо и рыбу необходимо поместить в кипящую воду минимум на 20 минут. При этом Чеченова предупредила, что некоторые виды паразитов более устойчивы к температурному воздействию и погибают лишь через 1,5-2 часа варки.

Одним из наиболее действенных видов тепловой обработки является варка. Она позволяет сохранить полезные свойства мяса и рыбы

Марина Чеченоваветврач
Материалы по теме:
Аппетитный паразит Люди забудут про бургеры и стейки. Будущее — за личинками и тараканами
Аппетитный паразитЛюди забудут про бургеры и стейки. Будущее — за личинками и тараканами
19 января 2019
«Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
«Наши старые друзья глисты»Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
7 июля 2018

Чеченова уточнила, что свежую говядину нужно варить в кипящей воде 1-1,5 часа, телятину — не менее часа, баранину — 1,5-2 часа, свинину — от одного до двух часов в зависимости от величины куска. В мясе птицы и рыбы паразиты погибают быстрее, отметила ветврач. По ее словам, курицу достаточно варить 40-50 минут, а рыбу — около 35 минут.

Ранее диетолог Елена Соломатина подсказала способ самостоятельно определить наличие сальмонеллы и листерии в фарше. По словам специалистки, о заражении сигнализирует запах и неприглядный вид мясного полуфабриката.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включать Starlink близ Крыма

    Вышел уникальный российский сериал

    Укравшие 16 миллионов рублей из отеля полицейские получили условный срок

    Трое иностранцев пробрались на космодром Байконур и попались

    Происхождение дымки в Москве объяснили

    Большинство украинцев признали ответственность Зеленского за коррупцию в стране

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    В МИД России прокомментировали угрозу Зеленского Евросоюзу

    11-летняя девочка устроила вечеринку и разгромила родительскую квартиру в Москве

    Электронные сигареты нарушили работу иммунной системы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости