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15:32, 8 ноября 2023Среда обитания

Чиновники рассказали россиянам о пользе «дырок в полу» вместо унитазов

Красноярские чиновники объяснили отсутствие унитазов в туалете пользой

Фото: Patcharaporn Puttipon4289 / Shutterstock / Fotodom

Чиновники из Красноярска объяснили отсутствие унитазов в туалете пользой установленной вместо них чаш Генуя — напольных унитазов. Об этом сообщает Telegram-канал «Проспект мира».

После ремонта в туалете на территории эко-парка «Гремячая грива» там остались «дырки в полу» вместо обычных унитазов, что возмутило горожан. В ответ на это в агентстве по туризму Красноярского края заявили, что справлять нужду таким образом лучше.

«Использование чаши Генуя считается более полезным, физиологичным, чем использование обычного унитаза в положении сидя. Также это один из самых гигиеничных видов унитазов для общественных мест», — рассказали в ведомстве.

Ранее в поселке Дзержинского в Лужском районе Ленинградской области установили биотуалеты посреди поля. Местные жители предположили, что кабинки в необычном месте — арт-объекты, однако в администрации поселка объяснили, что туалеты настоящие и были установлены для участников спортивного мероприятия, которое проводится в поле.

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      Александра Качан
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