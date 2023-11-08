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21:56, 8 ноября 2023Мир

ХАМАС утратило контроль над севером Газы

Армия Израиля сообщила об утрате ХАМАС контроля над севером Газы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: LISI NIESNER / Reuters

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над севером Газы, передает РИА Новости.

«Сегодня мы видели, что порядка 50 тысяч жителей Газы перешли с севера сектора Газа на юг. Они покидают (север анклава), так как понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере Газы», — заявил он.

Хагари подчеркнул, что они знают о наличии более безопасного района, в котором можно найти еду, воду, а также необходимые медикаменты.

Ранее стало известно о продолжении переговоров Израиля при содействии Катара и США, в рамках которых поднимается вопрос об освобождении 10-15 заложников ХАМАС.

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      Марина Совина
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