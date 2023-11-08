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19:08, 8 ноября 2023Мир

Стали известны условия в переговорах Катара по освобождению заложников ХАМАС

Катар призвал ХАМАС освободить 10-15 заложников в обмен на гуманитарную паузу
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Продолжаются переговоры Израиля при содействии Катара и США, в рамках которых поднимается вопрос об освобождении 10-15 заложников палестинского движения ХАМАС. Условия данной сделки раскрыло агентство Reuters.

По данным источника, знакомого с ходом переговоров, стороны согласились приостановить боевые действия на 1-2 дня. При этом важным условием остается передача заложников ХАМАС, которые удерживаются бойцами движения в секторе Газа.

Ранее портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что президент США Джо Байден призвал израильского премьера согласиться на паузу в боях для решения вопроса освобождения заложников ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также заявил, что никто не сможет организовать паузу без возвращения заложников, удерживаемых в Газе уже несколько дней.

В конце октября телеканал CNN сообщил, что переговоры, проводимые при содействии Катара по заложникам ХАМАС, уже достигли значительного успеха, однако при этом сохраняются серьезные препятствия. Позднее палестинское движение ХАМАС заявило, что в ближайшие дни освободит несколько иностранных заложников.

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      Варвара Кошечкина
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