Байден призвал Нетаньяху к паузе в боях

Axios: Байден призвал Нетаньяху к трехдневной паузе в боях

Президент США Джо Байден призвал израильского лидера Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях для решения вопроса освобождения пленных, удерживаемых бойцами ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на чиновников обеих стран.

Как рассказали собеседники издания, согласно предложению, которое обсуждается между США, Израилем и Катаром, ХАМАС освободит 10-15 заложников и использует трехдневную паузу для проверки их личностей. В ХАМАС во вторник, 7 ноября, заявляли о готовности освободить 12 иностранных граждан.

При этом, как утверждают американские и израильские чиновники, Нетаньяху заявил Байдену, что не доверяет ХАМАС и не верит, что движение готово согласиться на сделку относительно заложников. Кроме того, он опасается потерять текущую международную поддержку операции, если боевые действия прекратятся на три дня.

В канцелярии премьер-министра Израиля отказались от комментариев. В Белом доме заявили, что не комментируют содержание частных разговоров Байдена. По словам неназванного израильского чиновника, «Нетаньяху, похоже, склонен к более короткой паузе» в боевых действиях.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что никакой гуманитарной паузы не будет без возвращения удерживаемых в Газе заложников.

С подобной риторикой выступал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. При этом, по его словам, войска брали короткие паузы, в частности, чтобы впустить гуманитарные грузы.