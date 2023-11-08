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16:52, 8 ноября 2023Среда обитания

Названы худшие цвета для интерьера

Дизайнер Тычино: красный цвет в интерьере может ухудшать самочувствие

Фото: George Zvanelli / Unsplash

Наличие в интерьере квартиры некоторых цветов может мешать жильцам расслабиться и негативно влиять на их самочувствие. Худшие цветовые решения для дома назвала дизайнер интерьера Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

Эксперт считает, что красный цвет в интерьере нужно использовать с осторожностью — он повышает аппетит и кровяное давление. Особенно не рекомендуется оформлять в таких оттенках спальню. Мешать отдохнуть также будет оранжевый цвет стен. Однако Тычино считает допустимым использовать его в качестве акцентов на нейтральном фоне.

Дизайнер посоветовала внимательно относиться совмещению темных и светлых оттенков в помещении — они могут визуально опустить потолок. Если в темный покрасить ближние стены, а дальнюю оставить светлой, то комната будет казаться длинной и узкой, пояснила Тычино.

Чтобы не перегрузить квартиру цветом, специалистка предложила воспользоваться формулой. «Профессионалы используют формулу 60/30/10. В процентном соотношении 60 — это базовый нейтральный оттенок, 30 — дополнительные цвета, а 10 — это акценты», — заключила дизайнер.

Ранее Тычино перечислила способы обновить интерьер без использования стройматериалов. Так, освежить квартиру с минимальными затратами можно при помощи новых штор, акцентной стены или комнатных растений.

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      Нина Ташевская
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