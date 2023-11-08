Дизайнер выпустил туфли в виде крыс с длинными хвостами

Американский дизайнер Имран Моосви, известный под псевдонимом Imran Potato, выпустил туфли в виде крыс. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах модельер продемонстрировал, как указанная обувь выглядит на ногах. Так, на фото запечатлено, как некто в мешковатых джинсах прогуливается в данных изделиях в виде серых грызунов с длинными хвостами, повернутых животами вниз.

Фото: @imran_potato

Подписчики оценили фасон туфель в комментариях, поддержав Моосви. «Просто продолжай творить», «Мне необходимы эти туфли», «Я их хочу», «Улицам это нужно», «Отправлю им весь свой сыр», — заявили пользователи сети.

В апреле итальянский модный дом Prada представил наряд, в котором пользователи соцсетей увидели сходство с полотенцем. Речь идет об объемном мини-платье прямого кроя без бретелей, которое изготовлено из серого атласного материала. Стоимость вещи из коллекции весна-лето 2023 года составляет 3650 долларов (около 300 тысяч рублей).