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13:42, 8 ноября 2023Среда обитания

В ООН предрекли удвоение объемов добычи нефти и газа

ООН: добыча нефти и газа странами-участниками Парижского договора удвоится

Фото: Victor Ruiz Garcia / Reuters

Страны-участники Парижского соглашения по климату, несмотря на обещания достичь нулевых углеродных выбросов (CO2), удваивают объемы добычи нефти, угля и газа. К 2030 году они произведут на 110 процентов больше ископаемого топлива, чем позволяют условия договора, спрогнозировала Организация объединенных наций (ООН).

Специалисты проанализировали данные по добыче ископаемого топлива в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Германии, Индии, Казахстане, Мексике, Норвегии, России, Саудовской Аравии, ЮАР и США. Согласно докладу, подготовленному Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), спрос на ископаемое топливо в мире станет рекордным в этом десятилетии. Мировая добыча угля будет расти до 2030 года, а нефти и газа — до 2050-го. При таких показателях предотвратить рост среднемировой температуры на два градуса невозможно. При этом своей целью подписанты Парижского договора ставили отметку в полтора градуса Цельсия.

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По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, вредные выбросы, связанные с использованием ископаемого топлива, вызывают климатический хаос. Избежать катастрофы можно, лишь преодолев топливную зависимость. В противном случае мир ждут ужасные последствия, предрек генсек. Большая часть участников Парижского соглашения, хоть и готовы к переходу на зеленую энергию, не могут разработать план поэтапного отказа от привычного сырья, констатируют авторы доклада.

В 2016 году 175 стран подписали Парижское соглашение, цель которого — не допустить рост среднемировых температур выше отметки полтора градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о начале климатического кризиса. По его словам, лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений, а негативные изменения на планете происходят быстрее, чем люди успевают бороться с их последствиями.

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      Виктория Клабукова
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