В России предупредили о резком подорожании производства цемента

«Ъ»: в 2024-м стоимость производства цемента на ряде заводов вырастет на 17–30%

Российское объединение «Союзцемент» (объединяет крупные цементные холдинги) предупредило власти, что в 2024 году себестоимость производства цемента на ряде заводов вырастет на 17–30 процентов в годовом выражении. Организация направила соответствующее заявление в Минэкономики, Минпромторг, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет «Коммерсантъ».

К этому привело серьезное ослабление рубля, из-за чего на 20 процентов подорожало импортируемое оборудование, от которого индустрия полностью зависит. Дополнительное давление на отрасль оказывает и растущая ключевая ставка ЦБ — вслед за ней увеличиваются затраты на обслуживание кредитов и лизинг. На рост издержек также повлияло повышение тарифов на энергоносители.

Помимо прочего, себестоимость производства вырастет из-за логистических трудностей, связанных с дефицитом водителей и низкими темпами обновления парка перевозчиков. Нехватка работников также оборачивается для производителей дополнительными расходами — компании вынуждены повышать зарплаты на 15 процентов каждый год. В связи с этим «Союзцемент» ожидает, что промышленная инфляция для отрасли в 2023 году достигнет 23–30 процентов.

За первое полугодие текущего года себестоимость производства цемента уже выросла на 18,3 процента, рассказал управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь. К этому, в частности, привели условия кредитования при высоких ставках в 2023 году — цементные заводы сильно зависят от заемных средств, так как многим предприятиям требуется модернизация.

Цемент, как и другие стройматериалы, являются основными при строительстве домов. Их подорожание в текущем году уже привело к росту себестоимости строительства на 10-15 процентов, заявила директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова.

О резком росте цен на стройматериалы и проблемах с поставками цемента в России говорили уже не раз. В октябре представители ФАС направили запросы крупнейшим производителям строительной арматуры в стране из-за роста цен на продукцию в среднем на 25 процентов с августа по октябрь. При этом оснований для такого резкого подорожания не было.