ФАС проверит обоснованность резкого роста цен на арматуру

ФАС направила запросы крупнейшим производителям арматуры по поводу роста цен

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) направили запросы крупнейшим производителям строительной арматуры в России на предмет обоснованности резкого роста цен на эту продукцию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По итогам мониторинга аналитики ФАС пришли к выводу, что рост стоимости арматуры в России с августа по октябрь 2023 года составил в среднем 25 процентов. При этом цены на лом черных металлов и железорудное сырье — основные виды сырья для производства арматуры — за этот период времени оставалась на стабильном уровне.

Адресатами обращений ФАС стали компании «Мечел», «Евраз» и «УК Новосталь-М», занимающие доминирующее положение на российском рынке строительной арматуры. В случае доказательства необоснованного завышения цен организациям-нарушителям будут грозить штрафы.

В отношении группы «Промсорт» ведомство возбудило дело по поводу необоснованного повышения цен на арматуру на 20-25 процентов с начала октября 2023 года. При этом в ФАС подчеркнули, что в компании пока не дали ответа на этот вопрос. «До настоящего момента информация, появившаяся в открытых источниках о снижении цен на арматуру со стороны ООО "Промсорт", в ФАС не поступала», — заключили в ведомстве.

О необъективном росте цен на арматуру заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал еще в конце сентября. По его словам, стоимость октябрьских отгрузок стройматериалов увеличилась на 14,5 процента — с 48 до 55 тысяч рублей за тонну арматуры без учета НДС. При этом оснований для увеличения производственной себестоимости этой продукции, как уточнил чиновник, не было.