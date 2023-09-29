В России зафиксировали рост цен на арматуру

Минпромторг зафиксировал необъективный рост цен на арматуру у заводов

У российских заводов зафиксировали «необъективный рост цен» на арматуру. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит РИА Новости.

Октябрьские отгрузки стройматериалов подорожали на 14,5 процента, с 48 до 55 тысяч рублей за тонну арматуры без учета НДС. При этом «никаких объективных оснований» для такого роста цен, связанных с увеличением производственной себестоимости, не наблюдается. Подорожание стройматериалов может привести к росту цен для конечных потребителей, предупредил Евтухов.

Ранее крупнейший производитель арматуры в Центральной России, Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), предупредил о повышении цен в сентябре. По данным Metals & Mining Intelligence (MMI), в августе стоимость тонны арматуры составляла 58,8 тысячи рублей, в сентябре она выросла до 60,2 тысячи, позже цены поднялись до 65,3 тысячи.

Минпромторг уже обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Надзорный орган просят выдать производителям предписание «о допустимом рыночном поведении», добавил Евтухов.

Власти также предложили металлургам продавать арматуру для госстроек дешевле. Власти ожидают, что при заключении контрактов на поставку арматуры металлургические компании должны будут выяснять, куда будет направлена продукция и устанавливать отпускную цену в зависимости от ее конечного назначения, объяснил Евтухов. Подробный механизм реализации предложения пообещали обсудить в ближайшее время.