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13:58, 21 сентября 2023Экономика

Власти попросили у металлургов скидку на арматуру

Минпромторг предложил металлургам продавать арматуру для госстроек дешевле

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минпромторг предложил российским металлургам изучить возможность предоставления скидок на арматуру для государственных строек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

По его словам, представителей отрасли попросили подумать» над «домашним заданием», а механизм реализации предложения планируется обсудить с ними на совещании, которое пройдет примерно через неделю.

Власти ожидают, что при заключении контрактов на поставку арматуры металлургические компании должны будут выяснять, куда будет направлена продукция и устанавливать отпускную цену в зависимости от ее конечного назначения, объяснил чиновник, отметив, что для выполняющих госзаказ она может стать ниже.

«Для тех же, кто берет строительный сортамент для реализации коммерческих проектов, это может быть уже другая цена, обусловленная рыночной конъюнктурой и объективными предпосылками, которые влияют на экономику металлургических предприятий», — сказал замминистра.

О серьезном подорожании в России стали и арматуры стало известно еще в апреле. Как писал «Коммерсантъ», Минпромторг 18 сентября провел совещание по росту цен на арматуру, поводом для которого стали действия холдинга ПМХ, предупредившего своих клиентов о повышении цен в сентябре.

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    Дмитрий Воронин
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