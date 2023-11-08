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13:47, 8 ноября 2023Ценности

Дженнифер Лопес объяснила отказ от макияжа в своих видео

Фото: Allison Dinner / Reuters

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес объяснила отказ от макияжа в своих видео для соцсетей. Соответствующее интервью появилось на сайте издания People.

В беседе с редакторами 54-летняя знаменитость рассказала, что она чувствует себя намного увереннее, когда демонстрирует подписчикам естественную внешность. «Когда я снимаюсь в своих видео без макияжа, я на самом деле хочу дать людям понять, что это нормально. Мне нравится быть полностью накрашенной, выглядеть гламурно и быть чем-то вроде Джей Ло, которую все знают. Но есть и ты, без макияжа и без всяких украшений — и это так же красиво», — отметила звезда.

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По словам знаменитости, она спокойно может выйти из дома с небрежной прической и с ненакрашенными ресницами. «Это не значит, что я не люблю гламур. Но мне также нравится девушка, которая сидит дома без макияжа, с пучком, в поту и выглядит так, будто только что проснулась», — призналась собеседница издания.

В завершение Лопес призвала читательниц быть настоящими и не стесняться своей натуральной красоты. «Нет ничего более могущественного, чем женщина, которая знает, кто она», — заключила артистка.

В августе американская фотомодель и актриса Памела Андерсон также объяснила отказ от макияжа. В интервью журналу Elle 56-летняя знаменитость рассказала, что в начале карьеры у нее отсутствовало свое мнение о том, как она должна выглядеть. По этой причине она соглашалась на рекомендации окружающих, в том числе в том, какой образ ей подходит.

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      Мария Винар
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