Еще в одном российском регионе выявили случаи гонконгского гриппа

Роспотребнадзор: в Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа

В Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа подтипа А (H3N2). О еще одном российском регионе, где зафиксировали инфицирования, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«Он сезонный, протекает с классическими гриппозными симптомами. Защититься от заболевания поможет прививка», — сообщили в федеральной службе.

Там отметили, что выявленный у трех жителей штамм гриппа включен в сезонную вакцину, которой можно привиться в медицинских учреждениях Пермского края.

Гонконгский грипп представляет собой острое респираторное заболевание, свое название он получил из-за пандемии, вспыхнувшей в Гонконге в 1968 году. Этот тип гриппа быстро развивается и наиболее опасен для детей в первые года жизни, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Случаи гонконгского гриппа в этом году в России зафиксированы в Тюменской, Орловской, Сахалинской и Амурской областях.

