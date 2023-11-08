ФСБ задержала причастных к корректировке атак ВСУ по Донецку россиян

ФСБ задержала двоих россиян, причастных к корректировке огня ВСУ по Донецку

Сотрудники ФСБ задержали двоих граждан России, причастных к корректировке огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом сообщает RT.

Задержанные сообщали украинским спецслужбам о количестве жертв атаки, а также числе сотрудников экстренных служб, которые участвовали в аварийно-спасательных работах. Они присылали на территорию Украины фотографии и видеоролики через социальные сети.

Ранее сотрудники ФСБ задержали пособника украинской разведки, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Момент задержания подозреваемого силовиками попал на видео.