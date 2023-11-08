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10:08, 8 ноября 2023Силовые структуры

Задержание пособника украинских спецслужб сотрудниками ФСБ попало на видео

Появилось видео задержания ФСБ пособника украинских спецслужб в Бурятии

Появилось видео задержания пособника украинской разведки, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ выбегают из автомобиля и скручивают подозреваемого на улице. Они надевают на мужчину наручники и сажают в машину.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Ранее сообщалось, что для вербовки военных он использовал ложные сведения, дискредитирующие армию РФ, и обещал дезертирам содействие со стороны украинских спецслужб.

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