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12:08, 8 ноября 2023Бывший СССР

Глава Запорожской области предрек «освобождение» Одессы и Киева

Глава Запорожской области Балицкий: мы освободим Одессу и Киев

Фото: David Goldman / AP

Российская армия освободит Киев, Одессу и многие города, которые ждут этого. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий на церемонии вручения «Мечей Победы» Мариуполю и Мелитополю, удостоенным звания «Город воинской славы», передает РИА Новости.

Он отметил вклад Мелитополя в победу в Великой Отечественной войне и напомнил о доблести бойцов, принимавших участие в сражениях. «И сегодня такие же ребята освобождают нашу землю, которые верят в то, что мы победим», — сказал он.

Балицкий также сказал, что многие украинские города ждут освобождения и справедливого звания. «Мы освободим Одессу — город-герой, мы освободим Киев. Это наши города… Мы знаем, что освобождение будет», — предрек глава региона.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит перспективы окончания конфликта без победы России. Он акцентировал внимание на том, что выход на границы республики не гарантирует безопасности.

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