Ирина Шейк снялась в облегающем боди и купальнике для журнала

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенных образах для журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

На размещенном фото 37-летняя манекенщица позировала в черном облегающем боди и черных кожаных мюлях на каблуке. Кроме того, знаменитость примерила купальник с вырезами на талии, оформленными объемными аппликациями в виде звезд. Также звезда предстала перед камерой в белом боди, приспустив при этом на бедра черное платье длины макси.

Визажисты решили сделать акцент на естественной красоте модели, нанеся на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и дополнили образ крупными золотыми серьгами и кольцами.

В октябре Ирина Шейк поделилась откровенным кадром. Манекенщица продемонстрировала подтянутое тело, запечатлев себя перед зеркалом. Знаменитость поделилась снимком в металлическом бюстгальтере и желтых шортах.