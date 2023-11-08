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17:53, 8 ноября 2023Ценности

Ирина Шейк снялась в облегающем боди и купальнике для журнала

Изображение: обложка журнала Elle

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенных образах для журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

На размещенном фото 37-летняя манекенщица позировала в черном облегающем боди и черных кожаных мюлях на каблуке. Кроме того, знаменитость примерила купальник с вырезами на талии, оформленными объемными аппликациями в виде звезд. Также звезда предстала перед камерой в белом боди, приспустив при этом на бедра черное платье длины макси.

Визажисты решили сделать акцент на естественной красоте модели, нанеся на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и дополнили образ крупными золотыми серьгами и кольцами.

В октябре Ирина Шейк поделилась откровенным кадром. Манекенщица продемонстрировала подтянутое тело, запечатлев себя перед зеркалом. Знаменитость поделилась снимком в металлическом бюстгальтере и желтых шортах.

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      Мария Винар
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