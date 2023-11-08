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15:30, 8 ноября 2023Из жизни

Мужчина понадеялся на примету и разбогател

В США мужчина прислушался к своей интуиции и выиграл в лотерею

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Житель США разбогател благодаря тому, что поверил в примету и купил лотерейный билет. Об этом сообщает NC Education Lottery.

По словам Брайана Хикса из города Стовалл, штат Северная Каролина, 30 октября он почувствовал, что у него зачесалась левая рука. Это напомнило ему, что есть примета, согласно которой левая рука чешется к неожиданной прибыли. Мужчина понадеялся на интуицию и отправился в магазин, чтобы попытать удачу в лотерее.

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После покупки билета мгновенной лотереи Хикс не стал тянуть время и стер защитный слой с билета прямо в машине. Оказалось, что он выиграл 100 тысяч долларов (9,2 миллиона рублей).

Хикс признался, что не мог поверить своим глазам. «Я впал в транс или что-то вроде того», — вспоминает он.

Полученные деньги Хикс планирует потратить на покупку нового дома.

Ранее сообщалось, что житель США выиграл миллион долларов в лотерею благодаря кофе и бутерброду с курицей. Мужчина заявил, что потратит приз на развитие бизнеса.

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      Алиса Удовик
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