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15:40, 8 ноября 2023Россия

Кадыров пообещал уволить чиновников за незнание их детьми чеченского языка

Рамзан Кадыров пообещал уволить чиновников, чьи дети не знают чеченского языка
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Татьяна Барыбина / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не знают языка республики. Об этом сообщило агентство «Чечня Сегодня».

По мнению Кадырова, у поколения, которое не разговаривает на чеченском языке, нет будущего. Он также подчеркнул, что регион проводит большую работу по популяризации родного языка. Тем не менее дети некоторых «представителей команды нечасто знают чеченский язык», посетовал Кадыров.

«Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители. В детских садиках, в школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это. Дети начинают даже думать на русском язык», — заявил глава республики на чеченском.

Ранее сообщалось, что 15-летний Адам Кадыров пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии с золотым пистолетом.

За последний месяц Адам Кадыров получил пять наград — до этого орден за заслуги перед республикой ему вручил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. В тот же день муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Кадырову-младшему орден «За заслуги перед Уммой» I степени. В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил сына Кадырова орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики. В начале октябре Адам Кадыров получил звание Героя Чечни.

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      Анна Щербакова
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