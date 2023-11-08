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10:31, 8 ноября 2023Бывший СССР

Украина и США изобрели план по лишению «Росатома» монополии в Евросоюзе

Кулеба: США и Киев изобрели план против поставок «Росатомом» топлива в Евросоюз

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев и американская компания Westinghouse изобрели план против осуществления поставок топлива «Росатомом» в страны Евросоюза (ЕС). Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Украинской правде».

«Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, которое разрушает монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом», — сказал он.

По его словам, подготовленный совместно с США план мог стать «удочкой» в руках Брюсселя. «Но, к сожалению, мы пока этого результата не видим. Считаем это ошибкой», — подчеркнул Кулеба.

Ранее Украина исключила из списка «спонсоров войны» британскую группу компаний Mondi после продажи ее бизнеса в России. В Киеве призвали другие предприятия следовать примеру Mondi.

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