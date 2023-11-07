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18:15, 7 ноября 2023Бывший СССР

Украина исключила из списка «спонсоров войны» британскую группу компаний

НАПК Украины исключило из «спонсоров войны» группу британских компаний Mondi

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Украина исключила из списка «спонсоров войны» британскую группу компаний Mondi после продажи ее бизнеса в России. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в Telegram.

«Британский производитель бумаги и упаковки официально подтвердил закрытие соглашения. Соответствующее объявление разместила Лондонская фондовая биржа», — говорится в сообщении.

НАПК пожелало Mondi процветания и развития бизнеса, а также призвало другие предприятия следовать примеру британской группы компаний.

Ранее на Украине обвинили в «международном спонсорстве войны» крупнейшего в мире производителя продуктов питания — швейцарскую компанию Nestle.

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      Алевтина Запольская
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