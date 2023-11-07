Украина исключила из списка «спонсоров войны» британскую группу компаний
НАПК Украины исключило из «спонсоров войны» группу британских компаний Mondi
Украина исключила из списка «спонсоров войны» британскую группу компаний Mondi после продажи ее бизнеса в России. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в Telegram.
«Британский производитель бумаги и упаковки официально подтвердил закрытие соглашения. Соответствующее объявление разместила Лондонская фондовая биржа», — говорится в сообщении.
НАПК пожелало Mondi процветания и развития бизнеса, а также призвало другие предприятия следовать примеру британской группы компаний.
Ранее на Украине обвинили в «международном спонсорстве войны» крупнейшего в мире производителя продуктов питания — швейцарскую компанию Nestle.