В России изобрели новый вид макарон

В Росбиотехе изобрели новый вид «здоровых» макарон из зерна тритикале

В Российском биотехнологическом университете (Росбиотех) изобрели новый вид здоровых макарон. Ученые создали технологию, которая позволяет получать муку из зерна тритикале, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе учебного заведения. Специалисты считают, что это поможет расширить ассортимент продуктов правильного питания.

«Тритикале относится к нетрадиционным видам растительного сырья, наиболее перспективным для расширения ассортимента продуктов здорового питания, а также для изготовления пищевых добавок функционального назначения. Зерно тритикале превосходит пшеницу и рожь по содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, биологически активных веществ», — рассказал автор запатентованной технологии, доцент кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Росбиотеха Роман Кандроков.

Разработанный нами способ получения муки для макаронных изделий из зерна тритикале обладает промышленной применимостью и может быть реализован на любом мукомольном заводе или фермерских хозяйствах Роман Кандроков автор запатентованной технологии, доцент кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий РОСБИОТЕХа

В университете отметили, что, согласно данным ВЦИОМ, макароны — один из наиболее популярных продуктов у россиян. Они есть в рационе 80 процентов семей. В то же время российский рынок макарон растет с каждым годом. В 2023 году его объем увеличился на 38 миллиардов рублей и достиг рекордных показателей в истории.

Вместе с тем классические макаронные изделия не всегда соответствуют критериям здорового питания и правильного образа жизни, считают ученые. Они полагают, что более полезной альтернативой продукции из пшеницы и ржи могут стать именно макароны из муки тритикале.

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