Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:36, 8 ноября 2023Наука и техника

В России изобрели новый вид макарон

В Росбиотехе изобрели новый вид «здоровых» макарон из зерна тритикале

Фото: Karen Sewell / Unsplash

В Российском биотехнологическом университете (Росбиотех) изобрели новый вид здоровых макарон. Ученые создали технологию, которая позволяет получать муку из зерна тритикале, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе учебного заведения. Специалисты считают, что это поможет расширить ассортимент продуктов правильного питания.

«Тритикале относится к нетрадиционным видам растительного сырья, наиболее перспективным для расширения ассортимента продуктов здорового питания, а также для изготовления пищевых добавок функционального назначения. Зерно тритикале превосходит пшеницу и рожь по содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, биологически активных веществ», — рассказал автор запатентованной технологии, доцент кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Росбиотеха Роман Кандроков.

Разработанный нами способ получения муки для макаронных изделий из зерна тритикале обладает промышленной применимостью и может быть реализован на любом мукомольном заводе или фермерских хозяйствах

Роман Кандроковавтор запатентованной технологии, доцент кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий РОСБИОТЕХа

В университете отметили, что, согласно данным ВЦИОМ, макароны — один из наиболее популярных продуктов у россиян. Они есть в рационе 80 процентов семей. В то же время российский рынок макарон растет с каждым годом. В 2023 году его объем увеличился на 38 миллиардов рублей и достиг рекордных показателей в истории.

Вместе с тем классические макаронные изделия не всегда соответствуют критериям здорового питания и правильного образа жизни, считают ученые. Они полагают, что более полезной альтернативой продукции из пшеницы и ржи могут стать именно макароны из муки тритикале.

Ранее стало известно, что в России внедрят мискантус в сельское хозяйство.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам». Какова позиция России?

      Обнаружены восемь новых суперземель

      Парень заметил странности за братом на семейном ужине и узнал неприятную правду

      В МИД России рассказали о политике США в Казахстане

      Цены на вторичное жилье в России начали снижаться

      Еще в одном российском регионе выявили первый случай гонконгского гриппа

      Назван лучший способ расстаться с электронными сигаретами

      Поставки российской нефти рекордно выросли

      Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество в киберпространстве

      Снегоход с тремя россиянами ушел под лед

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости