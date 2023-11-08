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14:49, 8 ноября 2023Ценности

Меган Маркл пришла на концерт Кэти Перри в брендовых вещах за сотни тысяч рублей

Фото: Bryan Bedder / Getty Images

Американская актриса Меган Маркл пришла на концерт певицы Кэти Перри, который состоялся в Лас-Вегасе, в роскошных вещах за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя супруга принца Гарри была замечена в черном блестящем мини-платье люксового бренда Valentino, стоимость которого составляет 5,5 тысячи фунтов стерлингов (около 630 тысяч рублей по нынешнему курсу). Кроме того, ее образ дополняли туфли на шпильке марки Christian Louboutin. По информации издания, цена данной обуви достигает 585 фунтов стерлингов (около 66 тысяч рублей).

Также отмечается, что Маркл прибыла на концерт Перри на частном самолете вместе со своим мужем, актрисами Зои Салдана, Кэмерон Диас и рок-музыкантом Бенджи Мэдденом.

В сентябре Меган Маркл заметили около бургерной в дорогостоящей машине. Папарацци запечатлели знаменитость за рулем внедорожника Range Rover, стоимость которого составляет более 100 тысяч долларов (9,7 миллиона рублей). Звезда надела темный свитер, солнцезащитные очки и завязала волосы в хвост.

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      Мария Винар
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