Меган Маркл приехала в бургерную на машине за миллионы рублей

Американскую актрису Меган Маркл заметили около бургерной в дорогостоящей машине. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Папарацци запечатлели супругу принца Гарри за рулем внедорожника Range Rover, стоимость которого составляет более 100 тысяч долларов (9,7 миллиона рублей). Звезда надела темный свитер, солнцезащитные очки и завязала волосы в хвост. Кроме того, она отказалась от косметики на лице.

По информации издания, знаменитость приехала в ресторан быстрого питания In-N-Out Burger, находящийся в Калифорнии, со своей подругой. На размещенных кадрах видно, что Маркл улыбается, пока сотрудники заведения готовят ее заказ.

В июле Меган Маркл заметили на публике в коротких шортах. На размещенных кадрах супруга принца Гарри предстала в коротких коричневых шортах Reformation и белой рубашке Anine Bing с длинным рукавом. Из аксессуаров она выбрала светло-коричневый кожаный ремень Ralph Lauren, солнцезащитные очки Valentino и светлую соломенную шляпу.