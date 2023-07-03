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19:24, 3 июля 2023Ценности

Меган Маркл заметили на публике в коротких шортах

Актрису Меган Маркл заметили на публике в коротких коричневых шортах и белой рубашке

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американскую актрису Меган Маркл заметили на публике в откровенном наряде. Знаменитость привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует издание PageSix.

На размещенных кадрах супруга принца Гарри предстала в коротких коричневых шортах Reformation и белой рубашке Anine Bing с длинным рукавом. Из аксессуаров она выбрала светло-коричневый кожаный ремень Ralph Lauren и солнцезащитные очки Valentino и светлую соломенную шляпу.

В то же время принц Гарри примерил серую рубашку-поло, джинсы, бейсболку и темные очки. Отмечается, что супруги выходили из здания, где находятся студии пилатеса и медитации.

В мае Меган Маркл выразила отношение к правилам королевской семьи с помощью платья. Звезда посетила премию Women of Vision 2023 в золотистом платье без рукавов люксового бренда Johanna Ortiz с несколькими вырезами, которые частично оголили ее живот и область под грудью. Известно, что стоимость вещи составляет 1568 фунтов стерлингов (157 тысяч рублей).

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    Екатерина Ештокина
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