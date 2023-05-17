Меган Маркл выразила отношение к правилам королевской семьи с помощью платья

Меган Маркл выразила негативное отношение к правилам семьи мужа с помощью яркого платья

Американская актриса Меган Маркл появилась на публике в ярком наряде и привлекла внимание общественности. Соответствующий материал публикует Page Six.

Супруга принца Гарри посетила премию Women of Vision 2023 в золотистом платье без рукавов люксового бренда Johanna Ortiz с несколькими вырезами, которые частично оголили ее живот и область под грудью. Известно, что стоимость вещи составляет 1568 фунтов стерлингов (157 тысяч рублей). При этом в руках знаменитость держала клатч в тон одежды, а в качестве обуви она предпочла босоножки на высоком каблуке.

Журналисты издания посчитали, что телезвезда выразила свое негативное отношения к правилам королевской семьи с помощью яркого платья. В частности, Маркл неоднократно высказывалась о том, что ранее ей приходилось выходить в свет с мужем только в бежевых нарядах, избегая ярких цветов.

Ранее в мае редакторы Page Six также раскрыли тайное значение украшения Меган Маркл, которое она выбрала для прогулки по Лос-Анджелесу. Актриса выбрала золотое ожерелье с бриллиантом бренда Maya Brenner Clarity Retreat. Согласно описанию аксессуара на официальном сайте марки, колье призвано защищать спокойствие его владельца, а также вдохновлять на новые свершения.