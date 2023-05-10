Раскрыто тайное значение надетого Меган Маркл после коронации Карла III колье

Page Six: пропустившая коронацию Карла III Меган Маркл надела защищающее спокойствие колье

Журналисты Page Six раскрыли тайное значение украшения Меган Маркл, которое она выбрала для прогулки по Лос-Анджелесу. Подробности опубликованы на сайте издания.

41-летняя супруга принца Гарри вышла в свет вместе с друзьями Маркусом Андерсоном и Хизер Дорак, надев золотое ожерелье с бриллиантом бренда Maya Brenner Clarity Retreat за 495 долларов. Согласно описанию аксессуара на официальном сайте марки, колье призвано защищать спокойствие его владельца, а также вдохновлять на новые свершения.

Известно, что с упомянутым ювелирным изделием актриса впервые появилась на публике после прошедшей в Лондоне коронации короля Великобритании Карла III, которую она пропустила из-за празднования четвертого дня рождения сына Арчи.

В апреле Меган Маркл впервые после отказа от поездки на коронацию Карла III выступила публично и стала объектом обсуждений в сети. Герцогиня Сассекская снялась в новом видео для платформы TED Talk, которое создавала ее подруга, фотограф Мисан Харриман. Знаменитость предстала перед камерой с прямыми волосами и макияжем в нюдовых оттенках, надев при этом платье бежевого цвета. Однако поклонники обратили внимание на изменения во внешности герцогини и заподозрили ее в пластике лица.