Москвичам предсказали «репетицию зимы»

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москве возможна «репетиция зимы»

В начале следующей недели в Москве похолодает, предупредил в разговоре с News.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Такую погоду он назвал «репетицией зимы». В столицу придет холодный погодный фронт, при этом сильного снега не ожидается. «Может присыпать слегка. Снежный покров будет временный», — прокомментировал синоптик. Температура понизится до +5 градусов в дневное время и до 0...-2 градусов ночью.

В 20-х числах месяца похолодание снова сменится потеплением. Теплый циклон в столицу придет с юго-запада. Шувалов заявил, что настоящую зиму можно ожидать не раньше декабря. В первой декаде этого месяца на улице установится стойкий минус, а снег ляжет окончательно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказывал, что холода придут в столицу в середине ноября. Столбики термометров могут оказаться близко к нулевой отметке, при этом рассчитывать на сильное похолодание не стоит.