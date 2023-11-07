Москвичам назвали сроки возвращения холодов

Синоптик Вильфанд: холод придет в Москву в середине ноября

Ноябрьские холода придут в Москву и столичный регион в середине месяца. Такие сроки возвращения осенней погоды в разговоре с «Лентой.ру» назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также объяснил, почему сейчас в регионе очень высокая для этого времени года температура.

«Погода в первой половине этой недели не просто теплая, а супертеплая. Достаточно сказать, что в воскресенье, понедельник и вторник погода была выше нормы на восемь градусов. Если сравнивать со средними значениями в разные периоды года, то оказывается, что такой температурный фон характерен для третьей декады сентября, то есть сейчас сентябрьская погода. Это связано с тем, что воздушные массы перекачиваются из теплых регионов», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, со среды, 8 ноября, температура постепенно начнет снижаться, однако все равно будет на четыре-пять градусов выше многолетних значений.

По климату устойчивый переход температуры через ноль градусов приходится на 13-15 ноября Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

«Вероятность того, что в начале второй половины ноября температура уже будет близка к нулевой отметке, велика. Но до этого рассчитывать на сильное похолодание не стоит. Устойчивый снежный покров формируется по климату в последних числах ноября», — пояснил он.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ночь на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года. Столбик термометра не опускался ниже 9,2 градуса. Синоптик Александр Шувалов в то же время спрогнозировал, что последний осенний месяц 2023 года будет теплым.