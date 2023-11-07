Москвичам пообещали теплый ноябрь

Синоптик Шувалов: температура в Москве в ноябре будет выше нормы

Ноябрь в Москве будет теплым, пообещал в разговоре с «360» синоптик Александр Шувалов.

Он напомнил, что в первый день ноября воздух в столице прогрелся до аномальных значений — плюс 15 градусов. Синоптик заявил, что на протяжении всего месяца погода останется теплой, при этом аномалия уйдет, поэтому рекордных показателей ждать больше не стоит.

До конца недели столица окажется во власти западного циклона. Большую часть недели в Москве ожидается плюс шесть градусов, на два-три градуса выше нормы. Будет облачно, в ночное время не ожидается заморозков. В выходные пройдут ливневые дожди. С понедельника, 13 ноября, похолодает. В ночь на понедельник столбики термометров будут достигать отметки 3-5 градусов, днем температура понизится до 0-2 градусов.

Ночь с понедельника, 6 ноября, на вторник, 7 ноября, оказалась рекордно теплой. Температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса, таким образом побив рекорд 1954 года (плюс 6,3 градуса).