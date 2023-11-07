Погода в Москве побила рекорд 1954 года

Синоптик Леус: температура воздуха в Москве 7 ноября побила рекорд 1954 года

Ночь с понедельника на вторник стала рекордно теплой для 7 ноября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

«Температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса», — сообщил синоптик. Он отметил, что температура воздуха побила рекорд 1954 года, когда столбики термометров показывали плюс 6,3 градуса.

В своем Telegram-канале Леус также заявил, что Москва пережила одну из самых теплых пятидневок ноября в своей метеорологической истории. «К исходу первых пяти дней нынешнего ноября средняя температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет 7,24 градуса», — уточнил он.

Ранее Леус отметил, что 1 ноября в столице было самым теплым в истории — температура воздуха достигла отметки в плюс 13,2 градуса и побила рекорд 1934 года.