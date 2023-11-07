Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:40, 7 ноября 2023Среда обитания

Погода в Москве побила рекорд 1954 года

Синоптик Леус: температура воздуха в Москве 7 ноября побила рекорд 1954 года

Фото: Агентство «Москва»

Ночь с понедельника на вторник стала рекордно теплой для 7 ноября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

«Температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса», — сообщил синоптик. Он отметил, что температура воздуха побила рекорд 1954 года, когда столбики термометров показывали плюс 6,3 градуса.

В своем Telegram-канале Леус также заявил, что Москва пережила одну из самых теплых пятидневок ноября в своей метеорологической истории. «К исходу первых пяти дней нынешнего ноября средняя температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет 7,24 градуса», — уточнил он.

Ранее Леус отметил, что 1 ноября в столице было самым теплым в истории — температура воздуха достигла отметки в плюс 13,2 градуса и побила рекорд 1934 года.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Взорвался от подаренной гранаты. Главком ВСУ Залужный за месяц лишился третьего важного подчиненного

      В США назвали критической для нацбезопасности зависимость от российского топлива

      Популярные смартфоны Samsung признали устаревшими

      Россиянам назвали самые востребованные специальности

      Блогерша перечислила пять стыдных для россиянок особенностей женщин в США

      В Перми неизвестные атаковали полицию сообщениями о готовящем теракт школьнике

      Раскрыто состояние пострадавшего при падении обломков дрона в Севастополе

      ЦАХАЛ продвинулся к штабу ХАМАС в Газе

      Россиянкам предложили платить за отказ от аборта

      В Израиле предупредили об ограниченном времени для уничтожения ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости