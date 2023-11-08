На побережье Анапы и Сочи прошли эко-субботники

С побережья Анапы и Сочи собрали более 30 мешков отходов

На побережье Анапы и Сочи при поддержке Сбера прошли эко-субботники, приуроченные к Международному дню Черного моря. Об этом сообщает KP.RU.

В рамках мероприятий волонтеры банка, учащиеся местных школ и студенты собрали более 30 мешков отходов. Для участников эко-субботников также провели мастер-класс по спасению дельфинов. Сотрудники Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» рассказали о спасении, лечении и реабилитации дельфинов, а также напомнили о том, какую важную роль они играют для экосистемы Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Калининграде рядом с дворцом спорта «Янтарный» высадили десять сакур. Теперь аллея сакур насчитывает 85 деревьев.

