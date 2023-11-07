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20:24, 7 ноября 2023Моя страна

В Калининграде высадили десять сакур

В Калининграде 7 ноября высадили десять сакур

Фото: frame harirak / Unsplash

В Калининграде на улице Елизаветинской рядом с дворцом спорта «Янтарный» высадили десять сакур. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор области Антон Алиханов во вторник, 7 ноября.

По словам губернатора, теперь аллея сакур насчитывает 85 деревьев. Алиханов добавил, что с 2020 года в регионе реализуется проект «Зеленый край», благодаря которому за три года было высажено 2015 растений.

Ранее сообщалось, что на набережной Адмирала Трибуца в Калининграде высадили семь лип. Губернатор Алиханов отметил, что упомянутые деревья — 14-летние крупномеры.

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      Алиса Удовик
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