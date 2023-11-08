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14:48, 8 ноября 2023Мир

Находящийся в тюрьме польский политик стал главным претендентом на место в ЕП

Обвиняемый в коррупции польский политик Карпиньский может стать депутатом ЕП

Фото: Pierre-Olivier / Shutterstock / Fotodom

Арестованный по подозрению в коррупции бывший министр государственных активов Польши Влодзимеж Карпиньский может стать депутатом Европарламента (ЕП). Об этом сообщает RMF24.

По данным радиостанции, «это беспрецедентная ситуация». Находящийся под стражей политик может выйти на свободу, получив неприкосновенность как депутат ЕП.

Карпиньский участвовал в выборах в Европарламент в 2019 году, но оказался лишь четвертым. С тех пор опередившие его польские политики по различным причинам не смогли занять вакантное место. Так Карпиньский стал главным претендентом на депутатское кресло в ЕП. Из тюремной камеры он направил спикеру Сейма заявление о согласии занять должность.

Карпиньский был арестован в феврале 2023 года по обвинению в получении взятки в размере пяти миллионов злотых (около 1,2 миллиона долларов). Его адвокат Михал Круликовский считает, что решение подзащитного стать евродепутатом не является побегом от правосудия. Правозащитник уверяет, что политик, освобожденный из-под стражи после предоставления иммунитета, не избежит следствия. Единственное, что изменится, добавил адвокат, это то, что Карпиньский будет нести ответственность на свободе.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил Европарламент за коррупцию и призвал «прибраться в собственном дворе».

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