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05:22, 16 декабря 2022Мир

Премьер Польши осудил Европарламент за коррупцию

Премьер Польши Моравецкий заявил о коррупции в ЕП и призвал прибраться в собственном дворе
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал коррупционный скандал в Европарламенте и осудил ЕП за лицемерие. Об этом сообщает Interia.

«Те, кто пытаются поучать другие страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство закона, должны бить себя в грудь и прибраться в своем собственном дворе», — заявил Моравецкий.

По его словам, в Европарламенте главенствует «огромный балаган», что стало ясно, когда представители парламента комментировали происшествие. Он заявил, что ЕС незаконопослушен, призвав орган «привести себя в порядок».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал «осушить коррупционное болото» в Европейском союзе (ЕС).

9 декабря замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Позже в ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными. Они принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.

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Марина Совина
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