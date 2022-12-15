Венгрия призвала «осушить коррупционное болото» в ЕС

Премьер Венгрии Орбан призвал «осушить коррупционное болото» в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал «осушить коррупционное болото» в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение политика в соцсетях.

Так глава Венгрии прокомментировал задержание заместителя председателя Европарламента (ЕП) Евы Кайли. Орбан намекнул, что «нити» от этого скандала могут вести на самый верх. При этом он напомнил, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.

«Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе», — заявил Орбан.

9 декабря замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Позже в ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными. Они принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.