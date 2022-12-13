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16:22, 13 декабря 2022Спорт

В Европарламенте прошли обыски по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Полиция изъяла 1,58 миллиона евро в ходе обысков в ЕП по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Полиция провела обыски в Европарламенте по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщила бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными», — говорится в заявлении. Отмечается, что средства принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.

9 декабря сообщалось о задержании Кайли. Всего под следствием находятся четыре человека.

Чемпионат мира стартовал в Катаре 20 ноября и продлится до 18 декабря. Ранее бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер назвал ошибкой получение Катаром права проводить мундиаль-2022. Он заявил о тайной сделке ближневосточной страны с Францией, благодаря которой выбор был сделан не в пользу США.

Дарья Коршунова
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