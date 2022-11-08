Бывший президент ФИФА заявил о тайной сделке Франции и Катара по ЧМ-2022

Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой получение Катаром чемпионата мира по футболу

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер назвал ошибкой получение Катаром права проводить чемпионат мира-2022 и рассказал о деталях выбора страны-хозяйки ЧМ, в том числе о тайной сделке ближневосточной страны с Францией. Его слова приводит швейцарская газета Tages-Anzeiger.

По словам Блаттера, перед выбором места проведения чемпионата в 2010 году в исполнительном комитете ФИФА фактически договорились, что Россия должна получить чемпионат мира 2018 года, а ЧМ-2022 примут США. По мнению экс-президента организации, это было бы «жестом мира, если бы два давних политических противника провели чемпионаты мира друг за другом».

Однако за неделю до выбора Блаттеру позвонил Мишель Платини, на тот момент глава УЕФА, и сказал, что этот план не сработает. Тот объяснил, что встретился в Елисейском дворце с президентом Франции Николя Саркози, который перед этим обедал с наследным принцем Катара. «Саркози сказал Платини: “Посмотрите, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет проходить выбор чемпионата мира”», — добавил Блаттер.

По его словам, в итоге четыре голоса от Платини и его сторонников сыграли решающую роль в том, что ЧМ-2022 достался Катару, а не США. При этом Блаттер пояснил, что дело было и в желании президента Франции, и в деньгах, пояснив, что «через полгода Катар купил у французов истребителей на 14,6 миллиарда долларов».

Вдобавок Йозеф Блаттер назвал Катар слишком маленькой страной, для которой футбол и чемпионат мира «слишком велики».

В июле Блаттер и Платини были оправданы в деле в мошенничестве. Cуд счел необоснованными обвинения против функционеров в недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг.

Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 года. В 2015-м он был отстранен от поста из-за коррупционного скандала.