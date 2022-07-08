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Спорт

Бывших глав ФИФА и УЕФА оправдали в деле в мошенничестве

Бывший глава ФИФА Блаттер и экс-глава УЕФА Платини были оправданы в деле в мошенничестве
Мишель Платини

Мишель Платини. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини были оправданы в деле в мошенничестве. Об этом сообщает AFP.

Cуд счел обвинения против функционеров в недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг необоснованными. Решение было объявлено в зале Швейцарского суда города Беллинцона.

Блаттер обвинялся в том, что позволил незаконно обогатиться Платини, который на момент совершения преступления занимал пост главы УЕФА. Речь шла о присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков.

Коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в 2015 году. Тогда по подозрению в совершении преступлений были задержаны девять спортивных чиновников. Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности. Такую санкцию на них наложила Арбитражная палата комитета по этике ФИФА. Французу позже удалось сократить срок дисквалификации с восьми до шести лет.

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