Бывших глав ФИФА и УЕФА обвинили в мошенничестве

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер обвинен в мошенничестве. Об этом сообщает Sky Sports.

Прокуратура Швейцарии расследовала деятельность Блаттера на посту главы ФИФА на протяжение шести лет. 85-летний бывший чиновник обвиняется в том, что позволил незаконно обогатиться Мишелю Платини, который на момент совершения преступления занимал пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Речь идет о присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков. Платини и Блаттер могут предстать перед судом в ближайшие месяцы.

Коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в 2015 году. Тогда по подозрению в совершении преступлений были задержаны девять спортивных чиновников. Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности. Такую санкцию на них наложила Арбитражная палата комитета по этике ФИФА. Французу позже удалось сократить срок дисквалификации с восьми до шести лет.

Блаттер — восьмой президент в истории ФИФА. Он впервые занял пост в 1998 году, а затем неоднократно переизбирался: в 2002, 2007, 2011 и 2015 годах.