Стало известно о будущем обвиненного в коррупции Инфантино в ФИФА

Стало известно о будущем обвиненного в коррупции президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в организации. Об этом сообщается в релизе ФИФА, опубликованном РИА Новости.

Инфантино не будет отстранен от должности президента, несмотря на проводимое в отношении него разбирательство в Швейцарии. «Ему не было предъявлено никаких обвинений, он ни в чем не виноват. ФИФА убеждена, что по окончании расследования будет подтверждено, что президент не сделал ничего плохого», — говорится в заявлении федерации.

О возбуждении уголовного дела в отношении Инфантино стало известно 30 июля. Сообщалось также, что дело было возбуждено против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Инфантино и Арнольд якобы были участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок.