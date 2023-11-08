Нашествие блох произошло в российском городе

Жители Красноярска пожаловались на нашествие блох

В многоквартирном доме в Красноярске произошло нашествие блох. Жители здания отправили жалобу в Роспотребнадзор, сообщает Telegram-канал «Проспект Мира».

Насекомых обнаружили в пятиэтажном жилом доме по адресу улица 60 лет Октября, 93. По словам собственников квартир, блохи попадают в подъезд из подвала.

Выяснилось, что в подъезде редко проводят уборку — один раз в два месяца, а мусор выносят раз в одну-две недели. Жильцы жаловались в управляющую компанию «ЖСК», однако их просьбы решить проблему проигнорировали. В Роспотребнадзоре заявили, что вынесли УК предостережение.

Ранее квартиру жительницы Новокузнецка атаковали блохи и мыши. Вредители, насекомые и плесень появились в жилье россиянки из-за прогнивших труб и скопившейся в подвале дома воды.