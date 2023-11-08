Назван надежный способ отказаться от кофе

Диетолог Мещерякова: чтобы отказаться от кофе, нужно высыпаться

Чтобы отказаться от кофе насовсем, нужно наладить режим дня и начать высыпаться, уверена врач-диетолог Татьяна Мещерякова. Надежный способ исключить из рациона этот напиток она назвала в беседе с изданием Life.

По словам диетолога, кофе как стимулятор нужен тем, у кого нарушен режим сна и бодрствования. Она объяснила, что в 21:00 организм обычно начинает вырабатывать гормон мелатонин, готовящий тело ко сну, а в 22:00 — соматотропин, запускающий рост и регенерацию тканей. Утром же вырабатывается гормон активности кортизол.

«Если же человек мало спит, он подавляет нормальный ритм выработки гормонов, регулирующих сон. Что же делает кофе? За счет кофеина происходит конкурентное замещение ряда рецепторов, ответственных за проявление чувства усталости и утомления», — объяснила она, добавив, что это дает иллюзорное ощущение бодрости и побуждает человека еще чаще употреблять кофе и энергетики.

Диетолог порекомендовала для отказа от кофе не только высыпаться, но также каждое утро выпивать стакан горячей воды, нагретой до температуры 50-60 градусов. Это, по ее словам, позволит активизировать лимфатическую систему, повысить метаболизм и действовать более энергично в начале дня.

Ранее эксперт в сфере натурального питания и глава компании по производству пищевых добавок Оливия Амитрано назвала единственную вескую причину полностью отказаться от кофе. Она объяснила, что, выпив чашку бодрящего напитка, человек ощущает прилив сил, у него улучшается настроение, но очень быстро эффект проходит, и вновь появляется подавленность.