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09:24, 3 ноября 2023Забота о себе

Названа веская причина полностью отказаться от кофе

Фото: Unsplash

Эксперт в сфере натурального питания и глава компании по производству пищевых добавок Оливия Амитрано назвала единственную вескую причину полностью отказаться от кофе. Ее мнение приводит Daily Mirror.

Амитрано уверена, что кофе не следует пить людям, которые переживают сильный и регулярный стресс. Она объяснила, что выпив чашку бодрящего напитка человек ощущает прилив сил, у него улучшается настроение, но очень быстро эффект проходит и вновь появляется подавленность. «Кофеин так же, как и стресс, повышает уровень кортизола, поэтому при сильном беспокойстве или во время болезни пытаться успокоиться с помощью кофе — это то же самое, что тушить пожар бензином», — заявила Амитрано.

При этом эксперт указала, что усиливает стресс не только злоупотребление кофеином, но и попытка отказаться от него в одночасье. По ее мнению, тяга к кофеину исчезает лишь через месяц. Спустя этот период, говорит эксперт, можно заметить положительные изменения — улучшение сна и общего эмоционального состояния.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychiatry Research, кофеин действительно способен усиливать симптомы депрессии, но лишь при чрезмерном употреблении — более двух чашек в день. При употреблении двух-трех чашек напитка, наоборот, риск возникновения депрессии меньше, считают ученые.

Ранее доцент кафедры терапии Татьяна Дорошенко назвала оптимальную дозу кофе, которая снижает риск возникновения инсультов и инфарктов. По ее словам, если выпивать три чашки кофе в день, можно предотвратить болезни сердца.

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      Екатерина Улитина
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