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19:31, 1 ноября 2023Забота о себе

Названа способная продлить жизнь ежедневная доза кофе

Фото: Unsplash

При умеренном употреблении кофе выступает как антиоксидант, снижая риск возникновения преждевременного ухода из жизни из-за инфарктов и инсультов, рассказала доцент кафедры терапии Татьяна Дорошенко. В комментарии для издания Life врач назвала ежедневную дозу кофе, способную продлить жизнь.

Дорошенко обратила внимание на то, что для практически здоровых людей кофе является профилактическим средством сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшает вероятность инфарктов и инсультов. Оптимальной, по словам врача, принято считать дозу кофеина не более 400-500 миллиграммов в день. Это примерно три чашки кофе, объяснила она.

Также врач предупредила, что кофе можно пить только людям старше 16 лет, так как неокрепшая детская нервная система более восприимчива к бодрящему эффекту напитка. Это в свою очередь может спровоцировать стресс, проблемы со сном, снижение иммунитета и как следствие — большую восприимчивость к вирусам.

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Кофе также противопоказан людям с уже имеющимися проблемами с сосудами и сердцем, предупредила Дорошенко. Нельзя его пить и гипертоникам, и людям с больным ЖКТ. «Кроме того, кофе может усилить уже существующие патологии, особенно в детском возрасте. Например, при склонности к тахиаритмии употребление напитка может привести к учащенному сердцебиению и внезапной остановке сердца», — резюмировала врач.

Ранее диетолог Мелисса Митри перечислила продукты, вызывающие «туман в голове». Она пояснила, что проблемы с концентрацией и энергией среди прочих могут вызвать сладости и жирная пища.

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      Алиса Дмитриева
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