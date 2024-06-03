Россиян задержали за попытку сбыта 75 килограммов гашиша

В Москве полиция задержала двух мужчин за попытку сбыта порядка 75 кг гашиша

В Москве полиция задержала двух жителей Ростовской области за попытку сбыта порядка 75 килограммов гашиша. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ. Мужчин отправили под стражу.

По версии следствия, обвиняемые получали через мессенджер координаты тайников-закладок с запрещенными веществами. Затем забирали их, расфасовывали на мелкие партии и пытались сбыть. Фигурантов поймали около одного из домов столицы. В сумках мужчин обнаружили около 26 килограммов гашиша, а в съемной квартире было еще примерно 49 килограммов наркотиков.

Ранее сообщалось, что под Красноярском 53-летний житель Минусинска с наркотиками два дня подряд попадался полицейским.